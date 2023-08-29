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29 Ağustos 2023 Salı 20:51:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 20:51:00

Bakan Kacır, Suudi mevkidaşıyla görüştü

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar bin İbrahim Alkhorayef ve beraberindeki heyetle ekonomi, ticaret, sanayi ve teknoloji alanlarında işbirliğinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesiyle ilgili ikili görüşme yaptı.

Kacır, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan Sanayi ve Doğal Kaynaklar Bakanı Bandar bin İbrahim Alkhorayef ve beraberindeki heyetle bakanlığımızda bir araya geldik. Sanayi ve teknoloji alanlarında işbirliğinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesiyle ilgili istişarede bulunduk." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, iki ülke arasında ekonomi ve ticaret alanında da görüşmeler yapıldı.

Sanayi stratejisi kapsamında kurulabilecek işbirlikleri, Endüstri 4.0 teknolojileri, dijital dönüşüm, yenilenebilir enerji de toplantıda ele alındı.

Ziyaret her iki ülke için de kritik olan sanayi sektörlerinde işbirliğinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Etiketler : bakan kacır türkiye suudi arabistan
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