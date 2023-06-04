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04 Haziran 2023 Pazar 11:15:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 11:15:00

Bakan Kacır görevi Mustafa Varank'tan devraldı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına getirilen Kacır, düzenlenen törenle görevi Varank'tan devraldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına getirilen Mehmet Fatih Kacır, düzenlenen törenle görevi Mustafa Varank'tan devraldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Çıta çok yüksek. Bunun farkında ve bilincindeyiz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı tam bağımsız Türkiye anlayışıyla gerçekleştirebilmek için canla başla çalışacağız." dedi.

Etiketler : sanayi ve teknoloji bakanlığı mustafa varank mehmet fatih kacır
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