Bakan Kacır: "Gençleri işgücüne kazandırmayı amaçlıyoruz"

Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Yetenek İstanbul Mali Destek Programı İmza Töreni'ne, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri Erkam Tüzgen ile programın paydaşı belediye ve üniversitelerden temsilciler katıldı.

Burada bir konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, çocukluğunun geçtiği Bağcılar'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak istihdam temelli bir projenin tanıtımını yapmanın kendisi için gurur ve memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Kacır, yenilikçi teknolojilerin büyük bir dönüşümün kapısını araladığını belirterek, yapılan araştırmalara göre 2027 yılına kadar 83 milyon işin kaybolacağını, buna karşın 69 milyon yeni işin ortaya çıkacağını aktardı.

Kacır, bu dönüşüm sürecinde, pek çok sektörün değer zincirlerini yeniden yapılandırdığına ve yeni iş modellerini benimsediğine dikkati çekerek, "Dijital ekonominin odağında yer alan yazılım ise, firmaların yenilikçi ürün ve hizmetler sunmasına imkân sağlıyor. Bugün dünyanın en değerli 10 firmasından 7'sinin teknoloji firması olması, bu firmaların rekabetçi üstünlüğünün temelinde yazılımın sunduğu katma değer yatması yazılım sektörünün stratejik öneminin açık bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yazılım sektörünün sağladığı geniş ekonomik fırsatlar nedeniyle, yüksek katma değerli bir dijital ekonomi inşa etmeyi amaçlayanların ajandalarında güçlü bir yazılım ekosisteminin öne çıktığını vurgulayan Kacır, sektörün en temel sermayesinin ise analitik düşünen, yaratıcı, dinamik ve nitelikli insan kaynağı olduğunu ifade etti.

Kacır, beşeri sermayesini kendisine güç olarak gören ve bu yaklaşımla doğru politikaları takip eden ülkelerin küresel rekabet yarışında bir adım öne çıkaracağını belirterek, Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusuyla Türkiye Yüzyılı'nda Bayraktar TB-2, Kızılelma, Kaan, TCG Anadolu, Togg gibi yeni gurur tablolarını inşa edeceğini söyledi.

"PROGRAMI İLE YENİLİKÇİ VE UYGULAMA TEMELLİ EĞİTİM VE İSTİHDAM MERKEZLERİ KURUYORUZ"



Fatih Kacır, yenilikçi eğitim modelleri uygulayarak dijital ekonominin ihtiyaç duyduğu yazılımcı insan kaynağını güçlendirdiklerini belirterek, Yetenek İstanbul Mali Destek Programı'nın da bu doğrultuda attıkları bir adım olduğunu bildirdi.

Yetenek İstanbul Programı ile yenilikçi ve uygulama temelli eğitim ve istihdam merkezleri kurduklarını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Program ile yazılım sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yeteneğe sahip genç insan kaynağını yetiştiriyoruz. Program kapsamında yürürlüğe aldığımız sonuç ve etki odaklı ödeme sistemimizle gençlere sadece eğitim veren değil aynı zamanda onların istihdam edilmelerini sağlayan kuruluşlara destek ödemesi yapıyoruz. Bugüne kadar 20 projeye destek kararı verdik. Sözleşme imzaladığımız 13 proje için 82 milyon lira kaynak ayırdık. Bu projeler ile mobil uygulama yazılımcısından sistem yönetimi ve siber güvenlik uzmanlarına, 'front-end developer' geliştiricilerinden, 'back-end' programlama uzmanlarına kadar sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda yetkin gençler yetiştiriyoruz. 1.500'den fazla gencimizi eğitiyoruz. 1.000'den fazlasına istihdam sağlamayı hedefliyoruz."

Kacır, Bakanlık olarak gençlerin bilim, teknoloji ve girişimcilik alanındaki heyecanına ve motivasyonuna ortak olduklarını, geleceğin becerilerine erken yaşlarda sahip olmalarını sağladıklarını söyledi.

Deneyap Atölyeleri'nde gençlere hem teknolojik yetkinliklerini artırma hem de proje üretme kabiliyeti kazandırdıklarını belirten Kacır, TEKNOFEST ile yarışmalar düzenlediklerini ve gençlere robotikten, siber güvenliğe; roket teknolojilerinden, otonom araçlara kadar geleceğin teknolojilerine odaklanan pek çok alanda yeteneklerini gösterme imkânı sunduklarını kaydetti.

Bu yıl düzenledikleri 3 TEKNOFEST kapsamındaki yarışmalara 100 ülkeden 337 bin takımda 1 milyon genç katıldığını hatırlatan Kacır, Sektör Kampüste Programı ile İstanbul ve Kocaeli'de açtıkları Ekol 42 yazılım okullarıyla gençlere ücretsiz eğitimi verdiklerini ve bir yandan da iş olanakları sunduklarını anlattı.

Kacır, "Kalkınma Ajansları aracılığıyla gençlerimizin istihdamı için bu yıl yaklaşık 2,7 milyar lira tutarında destek verirken, toplam 30 milyon avroluk da dış kaynağı harekete geçirdik. Gençlerin istihdam edilmesi, onların kişisel ve sosyal gelişiminin desteklemesi için Gençlik ve Spor Bakanlığımızla; Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nı yürütüyoruz. Bu programla bugüne kadar 110 projeye yaklaşık 2 milyar liralık destek verdik ve yaklaşık 6 bin kişinin istihdamını sağladık." diye konuştu.

"GENÇLERİN NİTELİKLERİNİ ORTAYA ÇIKARMAYI VE İŞ GÜCÜNE KAZANDIRMAYI AMAÇLIYORUZ"



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, gençlerin bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe istihdamını hedefledikleri Sosyal Etki Tahvili uygulamasında 550 gencin istihdamının önünü açtıklarını belirterek, Oyun ve Uygulama Akademisi'nde her yıl 2 bin gence teknoloji, uygulama, oyun geliştirme ve girişimcilik alanlarında yetkinlik kazandırmaya devam ettiklerini bildirdi.

Tüm bu adımlarla, gençlerin niteliklerini ortaya çıkarmayı ve iş gücüne kazandırmayı amaçladıklarını vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:

"Ayrıca bir diğer amacımız gençlerimizin elde ettikleri yetkinliklerle yeni iş fikirleri geliştirmelerine destek vermek ve girişimcilik kültürünü geniş kitlelere yaymaktır. Bu sürecin her aşamasını hızlandıracak altyapıları kuruyoruz ve gençlerimizin ihtiyaç duyacakları destekleri sağlıyoruz. Bireysel Genç Girişimci desteğimiz kapsamında bugüne kadar 2 bin 300 yenilikçi girişimin kurulmasına vesile olduk. Bununla birlikte, girişimlerin başarısı için sağlam bir finansal yapı oluşturmak da büyük önem taşıyor. Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu ve Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Fonu gibi mekanizmalar ile girişimlerimize sermaye desteği sağlıyoruz."

Kacır, imza töreninin ardından yaptığı konuşmada, Yetenek İstanbul Mali Destek Programı'nın 82 milyon liralık ilk fazının hemen ardından gerçekleşecek 2. fazında da 82 milyon liralık katkı sunacaklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından Yetenek İstanbul Mali Destek Programı'na İstanbul Valisi Davut Gül ve İSTKA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen Yetenek ile Arnavutköy Belediyesi, Bağcılar Belediyesi, Başakşehir Belediyesi, Pendik Belediyesi, Sultanbeyli Belediyesi, Üsküdar Belediyesi başkanları imza attı. Ayrıca programda; Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi de paydaş olarak yer aldı.



