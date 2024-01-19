Bakan Kacır: Bu büyük coşku anı hiçbirimizin hafızasından çıkmayacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Axiom Mission 3 (Ax-3 uzay yolculuğuna ilişkin Kennedy Uzay Merkezi'nde açıklamalarda bulunarak, 'Bu büyük coşku anı hiçbirimizin hafızasından çıkmayacak. Türkiye muazzam işlere, TEKNOFEST kuşağı ile yeni yetişen bu büyük projelerin ışığında yetişen gençlerimizle imza atacak' dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, Axiom Mission 3 (Ax-3 uzay yolculuğuna ilişkin Kennedy Uzay Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları:
Bu büyük coşku anı hiçbirimizin hafızasından çıkmayacak. Önümüzdeki yaklaşık 15 gün hepimiz için çok heyecan verici olacak. Bütün milletimize şükranlarımı sunuyorum.
Türkiye muazzam işlere, TEKNOFEST kuşağı ile yeni yetişen bu büyük projelerin ışığında yetişen gençlerimizle imza atacak. Türkiye'de muazzam bir toplumsal seferberlik var.
Biz, pırıl pırıl bir milletiz. Biz, dünyaya iyilik götüren, adalet götüren ve merhamet götüren bir milletiz.
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