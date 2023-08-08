Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bin 500'e yakın yerli otomobil TOGG'un şu an yollarda olduğunu açıkladı. Kacır, TOGG'da hedefin ihracat olduğunu söyledi.
08 Ağustos 2023 Salı 15:42:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 15:42:00
Bakan Kacır açıkladı! Bugüne kadar kaç adet Togg üretildi?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bin 500'e yakın yerli otomobil TOGG'un şu an yollarda olduğunu açıkladı. Kacır, TOGG'da hedefin ihracat olduğunu söyledi.
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