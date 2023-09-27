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27 Eylül 2023 Çarşamba 19:26:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 19:26:00

Bakan Kacır, Başkan Erdoğan'ın müjdelerini değerlendirdi: "Gençlerimizin imkanını artırıyoruz"

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere yönelik müjdelerini değerlendirdi. Bakan Kacır, "Gençlerimizin haberleşme ve bilgiye erişim imkanını artırıyoruz" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere yönelik müjdelerine ilişkin, "Türk gençliği ve TEKNOFEST kuşağı her şeyin en iyisine layık. Böylelikle haberleşmeden evliliğe hatta kültür sanat faaliyetlerine kadar gençlerimize yönelik 360 derece bir destek eş zamanlı olarak sağlanmış olacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir Çiğli Havaalanı'nda gerçekleştirilen dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gençlere yönelik verdiği müjdelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın seçim döneminde gençlere verdiği sözlerin bir bir yerine getirdiğini belirten Kacır, bu konuda da kendilerini görevlendirdiğinin altını çizdi.

Kacır, gerekli hazırlıkların yapıldığını ve bunların adım adım hayata geçtiğini vurgulayarak, bunların başında üniversite öğrencilerinin cep telefonu ve bilgisayar alımında destek beklentisi olduğuna işaret etti.

Bu kapsamda öğrencilere 9 bin 500 liraya kadarki bilgisayar ve telefon alımlarında 5 bin 500 liraya kadar destek sağlanacağını vurgulayan Kacır, "Bu Türkiye'de küresel ve yerel markalar tarafından üretilmekte olan cep telefonlarını adresleyen bir düzenleme oldu. Ben bunu çok değerli görüyorum. Böylelikle Türkiye'ye yatırım yapan Samsung ve Xiaomi dahil diğer markalara gençlerimiz daha kolay şekilde erişmiş olacak. Bilgisayar alımlarında da gençlerimiz desteklenecek. Yine 10 GB aylık internetin üniversite öğrencilerine ücretsiz sunulması da gençlerimizin özellikle haberleşme ve bilgiye erişim imkanını artırmış olacak." diye konuştu.

"TÜRK GENÇLİĞİ VE TEKNOFEST KUŞAĞI HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK"

Kacır, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasına yönelik kanun teklifinin hızla meclise getirileceğini, böylece özellikle evlilik kredisi gibi uygulamaların özellikle gençlerin yararına devreye alınmasına imkan tanınacağını söyledi.

Bütün bunların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere ne kadar kıymet verdiğinin göstergesi olduğuna işaret eden Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gençlerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bizim arzumuz gençlere her zaman her şeyin en güzelini ve her türlü kolaylığı sunabilmektir. Türk gençliği ve TEKNOFEST kuşağı her şeyin en iyisine layıktır. Gerek bilgisayar gerek akıllı telefon gerek internet imkanlarının önümüzdeki dönemde gençler tarafından en iyi şekilde değerlendirileceğini düşünüyorum. 18 yaşına adım atacak her gence 'Genç Kart' verilecek. Özellikle kültür sanat faaliyetlerine ücretsiz ya da indirimli erişim imkanının sağlanacak. Böylelikle haberleşmeden evliliğe hatta kültür sanat faaliyetlerine kadar gençlerimize yönelik 360 derece bir destek eş zamanlı olarak sağlanmış olacak."

Etiketler : gençlerin haberleşme bilgiye erişim teknoloji imkanı bakan kacır
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