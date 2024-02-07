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07 Şubat 2024 Çarşamba 18:09:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 18:09:00

Bakan Kacır: "Adam dönüyor"

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğunun başladığını belirterek, "Adam dönüyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deneyi tamamladı. Türk gençliği ve gelecek nesiller için ilham kaynağı oldu." ifadesini kullandı.

Kacır, X sosyal medya hesabından, Gezeravcı'nın dönüş yolculuğuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Gezeravcı'nın, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirdiğini hatırlatan Kacır, "Adam dönüyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deneyi tamamladı. Türk gençliği ve gelecek nesiller için ilham kaynağı oldu." ifadesini kullandı.

Kacır, Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan başarılı şekilde ayrıldığını belirterek, "Uzun yolculuk başladı. Yolun açık olsun." değerlendirmesinde bulundu.

EN UZUN YOLCULUK

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada da uzay aracının 2 gün sürecek uzun yolculuk sonunda 9 Şubat Cuma günü Türkiye saati ile 16.30'da Dünya'ya inmesinin beklendiğine yer verilerek, "Bu yolculuk, Dragon kapsülünün şu ana kadar yaptığı en uzun transfer süresi olarak rekor kıracak." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : astronot dönüş bilimsel deney ilham kaynağı
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