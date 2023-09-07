Bakan Işıkhan'dan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği açıklaması
Kaynak: TRT Haber
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığı tespit edilen yaklaşık 2 milyon çalışanımız için eksik bildirilen günlerini tamamlama hakkı sağladık" açıklamasını yaptı.
Bakan Işıkhan, sosyal devlet bilinciyle, çalışan sigortalılarımızın yanında olduklarını belirterek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Açıklamada, "Bu kapsamda pandemi döneminde çalışma hayatını ve istihdamı korumak amacıyla oluşturulan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığı tespit edilen yaklaşık 2 milyon çalışanımız için eksik bildirilen günlerini tamamlama hakkı sağladık" ifadelerini kullandı.
Sosyal devlet bilinciyle, çalışan sigortalılarımızın yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda pandemi döneminde çalışma hayatını ve istihdamı korumak amacıyla oluşturulan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığı tespit edilen yaklaşık 2... https://t.co/1tggm86EmJ— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) September 7, 2023
- Bakan Fidan, USCMO heyetini kabul etti
- Bakan Özhaseki, deprem için kırmızı çizgiyi çekti: "Asla izin vermeyeceğiz"
- Savaş uçaklarının keskin gözü ASELPOD'da yeni teslimat
- Bakan Işıkhan'dan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği açıklaması
- Yunanistan tarafından itilen 79 göçmen İzmir açıklarında kurtarıldı
- Ankara'da 'GPS çetesi' çökertildi