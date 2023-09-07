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07 Eylül 2023 Perşembe 20:07:00 - Güncelleme:07 Eylül 2023 Perşembe 20:07:00

Bakan Işıkhan'dan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği açıklaması

Kaynak: TRT Haber

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığı tespit edilen yaklaşık 2 milyon çalışanımız için eksik bildirilen günlerini tamamlama hakkı sağladık" açıklamasını yaptı.

Bakan Işıkhan, sosyal devlet bilinciyle, çalışan sigortalılarımızın yanında olduklarını belirterek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Açıklamada, "Bu kapsamda pandemi döneminde çalışma hayatını ve istihdamı korumak amacıyla oluşturulan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığı tespit edilen yaklaşık 2 milyon çalışanımız için eksik bildirilen günlerini tamamlama hakkı sağladık" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Bakan Işıkhan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kısa çalışma ödeneği
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