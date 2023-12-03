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03 Aralık 2023 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:03 Aralık 2023 Pazar 14:30:00

Bakan Işıkhan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı

Kaynak: AA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR ile 2002 yılından bugüne 463 bin 270 engelli vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl ekim ayına kadar 27 bin 858 engelli vatandaşın İŞKUR hizmetlerinden faydalanarak istihdama katıldığını belirtti.

Danışmanlık hizmetleri ve hibe destek programlarıyla engelli vatandaşların çalışma hayatının her alanına dahil olmaları için yanlarında olduklarını vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"İŞKUR ile 2002'den bugüne 463 bin 270 engelli vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. Biliyoruz ki engeller birlikte aşılır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir kez daha belirtiyoruz ki; mücadele ve azimleri ile hepimize örnek olan engelli kardeşlerimizin haklarının korunması, güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığımızın artırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Etiketler : vedat ışıkhan 3 aralık dünya engelliler günü işkur istihdam
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