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"En borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li"
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26 Mart 2024 Salı 15:48:00 - Güncelleme:26 Mart 2024 Salı 15:48:00

Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir

Kaynak: TRT Haber

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Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamının CHP'li olduğunu belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borcu, son 5 yılda 20 katına çıkmış. Ankara Büyükşehir Belediyesi, iflas bayrağını çekmiş vaziyette. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li belediyeler de aynı durumda" dedi.

Türkiye genelinde, Sosyal Güvenlik Kurumu'na en borçlu 5 belediyenin tamamının CHP'li belediyeler olduğunu söyleyen Işıkhan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketleriyle birlikte SGK'ya en borçlu belediyenin. Yani Ankara büyükşehir belediyesi prim borçlarını dahi devlete ödeyemiyor. 5 yıl önce 200 milyon olan borç bugün 4,5 milyar olmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesinin prim borcu, son 5 yılda 20 katına çıkmış durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi, iflas bayrağını çekmiş vaziyettedir" şeklinde konuştu.

Bu borçların, belediyelerin öncelikli olarak devlete ödemesi gereken işçilerinin sigorta prim borçları olduğunu hatırlatan Bakan Işıkhan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHPli belediyeler de aynı durumda. Al birini vur ötekine" açıklamasını yaptı.

Etiketler : sgk vedat ışıkhan belediye chp
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