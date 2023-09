Bakan Işıkhan: Geleceğimizin PKK'nın elinde heba olmasına izin vermeyeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere memleketi Mardin'e geldi. Bakan Işıkhan, ilk olarak Mazıdağı, Derik ve Kızıltepe ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi. Akabinde Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne ziyarette bulunan Bakan Işıkhan, beraberindeki heyet ile Artuklu ilçesine geçerek yapımı tamamlanan Kasimiye Millet Ormanı açılışına katıldı. Işıkhan, burada yaptığı konuşmasında, "Bugün baba ocağım Mardin'de siz değerli Mardinli hemşerilerimle bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bizleri burada, kendi evimizde, her zamanki güler yüzüyle, samimiyetiyle karşılayan hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Millet Ormanı'nın şehrimiz için hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Bugün Mardin'e bakan olarak ikinci gelişim. Memleketime hizmet etmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için elimden ne geliyorsa yapmaya gayret edeceğim. İnşallah bundan sonra da Mardinli hemşerilerimizle, özellikle il ve ilçe teşkilatlarımızda davamıza gönül vermiş, bu yola emek vermiş kıymetli kardeşlerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bilhassa şehrimizin ihtiyaçlarına, sorunlarına ve gelişimine yönelik talepler noktasında sizlerden gelen ve gelecek olan geri dönüşleri çok önemsiyorum. Bu anlamda Mardin'i ilçe ilçe, mahalle mahalle gezerek çalınmadık kapı, hemhal olmadığımız insanımız kalmasın istiyoruz. Bu benim hem Mardin'in bağrından kopup gelmiş bu toprakların bir evladı olarak, hem de devletimizin Bakanı olarak görevim ve sorumluluğum. Çünkü biz sosyal devlet olmanın şuuruna erişmiş bir yönetim anlayışının temsilcileriyiz." dedi.

"MARDİN'İMİZ BAŞTA OLMAK ÜZERE ANADOLU'NUN HER BİR KÖŞESİNİ ADIM ADIM YÜRÜMEYE KARARLIYIZ"



Mardin başta olmak üzere Anadolu'nun her bir köşesini adım adım yürümeye kararlı olduklarını belirten Bakan Işıkhan, "Bizim insanı yaşatmak üzerine inşa edilen devlet geleneğimiz en az bin yıllık bir tecrübeyle bugünlere ulaşmış durumda. Davamızın lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çeyrek asrı aşan politika hayatı boyunca bir kez olsun halkımızdan ayrı kalmamıştır. Ne zaman ülkemizi ilgilendiren kritik bir mesele olsa doğrudan milletimize gitmiştir. Dün Birleşmiş Milletler Genel Kurul kürsüsünde bütün dünyaya adaleti haykırırken daha adil bir dünyanın mümkün olabileceğini ifade etmiştir. Bu anlamda, yürüdüğü bu haklı yolda Cumhurbaşkanımıza, yol arkadaşı olmak, yükünü hafifletmek, ülkemizin istikbali için yapılacak çalışmalara omuz vermek bir vatandaş olarak her biz ferdimizin asli görevidir diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, AK kadrolar olarak; Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke konumuna getirdik. Bizler de bu hassasiyetle inşallah üzerimize düşen görevi yerine getirmek adına Mardin'imiz başta olmak üzere Anadolu'nun her bir köşesini adım adım yürümeye kararlıyız. Önceki ziyaretimizde bütün ilçelerimizi gezme fırsatı bulamamıştık. İnşallah bu iki günde 8 ilçemizi gezerek Mardinli hemşerilerimizle hasret gidereceğiz." diye konuştu.

"MARDİNLİ KARDEŞLERİM ARTIK TERÖR İSTEMİYOR, İNSANLARIMIZIN CANINA, GELECEĞİNE, AYDINLIK YARINLARINA KAST EDEN HIYANET SİYASETİ İSTEMİYOR"



Mardinlilerin artık terör istemediğini belirten Bakan Işıkhan, "Kıymetli dava arkadaşlarım, önümüzde 2024 yerel seçimleri var. Ben bu seçimlerde büyükşehir belediyemizi ve ilçe belediyelerimizi gönül belediyeciliğiyle buluşturacağımıza yürekten inanıyorum. Çünkü Mardinli kardeşlerim artık terör istemiyor, insanlarımızın canına, geleceğine, aydınlık yarınlarına kast eden hıyanet siyaseti istemiyor. Mardinli kardeşlerim artık huzur istiyor, refah istiyor, hizmet istiyor, kardeşlik, birlik ve dirlik istiyor. Hamdolsun ki doğu illerimizin her türlü imkandan mahrum ve hizmetsiz bırakıldığı, teröre teslim edildiği o kara günleri artık geride bıraktık. Mardin'imiz başta olmak üzere, her biri şahsına münhasır özellikleri barındıran bütün şehirlerimiz artık yatırımın, üretimin merkezi haline gelmiş durumda. AK Parti Hükümetimizin yönetim anlayışıyla tüm illerimizde olduğu gibi Mardin'de de yapısal, sağlık, sosyal ve ekonomik reformlar gerçekleştirdik. Kültürel zenginlikleriyle, insanlarının samimiyeti ve çalışkanlığıyla da ülkemize katma değer üreten birer metropol haline geldi. Doğu ve Güneydoğu illerimizin dağlarından artık çatışma, terör haberleri değil yeni petrol keşiflerinin ve yatırımların haberleri geliyor." şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZIN, GELECEĞİMİZİN, ŞEHİRLERİMİZİN, BÖLÜCÜ HAİN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN ELİNDE HEBA OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"



Bakan Işıkhan, şunları kaydetti: "İnşallah 2024 yılı, büyükşehir ve tüm ilçelerimizde Mardin için zafer yılı olacak. 2024 yerel seçimleri ile birlikte Mardin'i; belediyeciliğin de, hizmetin de başkenti yapacağız. Tüm Mardin'i AK Belediyecilikle ve Gönül Belediyeciliğiyle buluşturacağız inşallah. İlçelerimizle tek tek ilgilenecek, tüm sorunlarını birlikte çözeceğiz. Bakanınız olarak ben de her zaman yanınızdayım. Kapım sizlere sonuna kadar açık. Mardin başta olmak üzere tüm illerimizi, birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize zarar veren tüm yapıları tamamen temizlemekte kararlıyız. Bunu sizlerin desteğiyle başaracağız. Çocuklarımızın, geleceğimizin, şehirlerimizin, bölücü hain terör örgütü PKK'nın elinde heba olmasına izin vermeyeceğiz. Diyarbakır annelerinin kutlu davasına sonuna kadar sahip çıkacağız. Bizim hiçbir evladımızı feda etmeye tahammülümüz de, vaktimiz de yok. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bizim Türkiye'yi yüzyılın ülkesi haline getirme hedefimiz var. İnşallah bunu siz değerli kardeşlerimle birlikte gerçekleştireceğiz. Bizleri burada ağırlayan tüm yüce gönüllü hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Bugün açılışını yaptığımız Millet Ormanı'nın hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.