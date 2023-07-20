VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Macaristan'da Eski Bakan Çavuşoğlu'na "Yıldızlı Liyakat Nişanı" verildi
İçişleri duyurdu: FETÖ'nün sözde İstanbul bölge imamı yakalandı
Bakan Işıkhan, G20 Toplantısı'nda üye ülke bakanlarıyla görüştü
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kuzey Kıbrıs, Türkiye'nin vazgeçilmez bir kalesidir
Başkan Erdoğan: Bizi bağrına basan Kıbrıs Türk halkına teşekkür ediyorum
Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferini açıkladı
20 Temmuz 2023 Perşembe 21:14:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 21:14:00

Bakan Işıkhan, G20 Toplantısı'nda üye ülke bakanlarıyla görüştü

Kaynak: IHA

ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'nda Endonezya İşgücü Bakanı Ida Fauziyah ve Brezilya Çalışma ve İstihdam Bakanı Luiz Marinho ile görüşme gerçekleştirdi.

G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı için Hindistan'ın Indore şehrinde olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir takım ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Sosyal medya hesabı üzerinden mevkidaşları ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi veren Bakan Işıkhan, ilk olarak Endonezya İşgücü Bakanı Ida Fauziyah ile bir araya geldi. Görüşmede geçmiş dönemde imzalanan iş birliği anlaşmasının yenilenmesi üzerinde mutabık kalındığını belirten Bakan Işıkhan, "Endonezya İşgücü Bakanı Sayın Ida Fauziyah ile çalışma hayatına dair yaptığımız ikili görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki işbirliği ve dayanışmanın artırılmasına yönelik kararlılığımızı bir kez daha vurguladık. Görüşmemizde, Bakanlıklarımız arasında geçmiş dönemlerde imzalanan İşbirliği Anlaşmasının yenilenerek işbirliğinizin derinleştirilmesi hususunda mutabık kaldık." dedi.

BREZİLYA ÇALIŞMA VE İSTİHDAM BAKANI LUİZ MARİNHO İLE İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Ardından gelecek yıl G20 başkanlığını üstlenecek olan Brezilya Çalışma ve İstihdam Bakanı Luiz Marinho ile bir görüşme yapan Bakan Işıkhan, "Brezilya Çalışma ve İstihdam Bakanı Sn. Luiz Marinho ile ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ve çalışma hayatının başlıca konuları ile ilgili heyetler arası toplantımızı yaptık. Gelecek yıl G20 Dönem Başkanlığı'nı üstlenecek olan Brezilya ile işbirliğimizin güçlenerek artması konusunda desteklerimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan G20 Endonezya İşgücü Bakanı Ida Fauziyah Brezilya Çalışma ve İstihdam Bakanı Luiz Marinho
Sinemada klip gösterimi

Sinemada klip gösterimi
Sinemanın acı kaybı

Sinemanın acı kaybı
Minibüse bindi konser verdi

Minibüse bindi konser verdi
4 yıl sonra aşk ilanı

4 yıl sonra aşk ilanı
Oğlunu gösterdi

Oğlunu gösterdi
Hayatımda kimse yok

Hayatımda kimse yok
Tatilde ayağını burktu

Tatilde ayağını burktu
Kız çocuk heyecanı

Kız çocuk heyecanı
Fıstık Murda!

Fıstık Murda!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX