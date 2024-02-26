Bakan Işıkhan duyurdu: "Kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok"

2000 -2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) girişi olup Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kaçıran SSK ve Bağ-Kur'lu milyonlarca çalışanın gözü kademeli emeklilikteyd,.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, staj ve kademeli emeklilik hakkında AK Parti MYK'sı sonrası basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

Bakan Işıkhan, "Staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." dedi.

EYT düzenlemesinden o dönemde staj yapan çalışanlar yararlanamamıştı. Bu nedenle çalışanlar staj döneminin de hesaplamaya dahil edilmesini talep etmişti. Ayrıca, 9 Eylül 1999 tarihinden öncesini kapsayan düzenlemeyi bir gün veya bir kaç ayla kaçıranlar da yaşanan mağduriyete dikkat çekerek düzenleme tabelinde bulunmuşlardı.

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik, belirli şartları sağlayan kişilerin kademeli olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemde, emeklilik yaşı ve prim gün sayısı yerine, her iki şartın da kademeli olarak doldurulması esas alınır.