VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM, aşırı sıcakla nedeniyle Suriye'deki kampta bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı
Bakan Fidan, resmi temaslar için gittiği Macaristan'da bazı ziyaretlerde bulundu
Bozcaada ilçesi açıklarında bulundu! Ekipler harekete geçti
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım
Eski ABD Başkanı Trump: Hüküm giysem bile kampanyaya devam edeceğim
Bakan Işıkhan duyurdu: Deprem bölgesi illerinde GSS kapsamındaki işlemler uzatıldı
28 Temmuz 2023 Cuma 19:36:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 19:36:00

Bakan Işıkhan duyurdu: Deprem bölgesi illerinde GSS kapsamındaki işlemler uzatıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Deprem bölgesi illerinde Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan düzenlemelerin süresinin 30 Kasım'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesi illerimizden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerimizde, Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan düzenlemelerin süresini 30 Kasım'a kadar uzatıyoruz. Sosyal devlet anlayışımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Bakan Işıkhan, paylaşımında Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) konuya ilişkin açıklamasına da yer verdi.

SGK'nın açıklamasında ise şunlar kaydedildi:

"Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde meydana gelen depreme bağlı olumsuz etkilerin devam ediyor olması nedeniyle bu bölgelerde; sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularına yapılan müracaatlarda 'doğal afet' provizyonu alınması halinde 'ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar ve tıbbi malzemelerden katılım payı' alınmaması; kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında (eczaneler/merkezler) zorunlu statik IP uygulamasının kaldırılması 30 Kasım 2023 tarihine kadar uzatıldı."

Etiketler : bakan ışıkhan gss deprem bölgesi
Kibariye'yle düet geliyor

Kibariye'yle düet geliyor
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok
Nazo gel benimle evlen!

Nazo gel benimle evlen!
Gizem Karaca: Organik besleniyorum

Gizem Karaca: Organik besleniyorum
19 yıl sonra yeniden

19 yıl sonra yeniden
Türkiye'yi gezecekler

Türkiye'yi gezecekler
Aynı günde iki tekli

Aynı günde iki tekli
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX