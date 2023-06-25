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25 Haziran 2023 Pazar 15:15:00 - Güncelleme:25 Haziran 2023 Pazar 15:15:00

Bakan Işıkhan: Deprem bölgesinde 13 bin 319 iş yerinin yapılması hedefleniyor

Kaynak: AA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki iş yerlerine ilişkin, "11 il kapsamında 57 lokasyonda 13 bin 319 iş yerinin yapılması hedefleniyor." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman Valiliğindeki Afet Koordinasyon Toplantısı'nın ardından gazetecilere, deprem felaketinin üzerinden yaklaşık 5 ay geçmesine rağmen acıların tazeliğini koruduğunu söyledi.

Adıyaman'ı diğer şehirlerle birlikte tekrar ayağa kaldırmada kararlı olduklarını vurgulayan Işıkhan, deprem sonrasında Adıyaman başta olmak üzere tüm illerde istihdamın arttırılması, iş gücünün ve niteliğinin artırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Deprem bölgesinde yapılan iş yerlerine değinen Işıkhan, şunları kaydetti:

"Özellikle bölge illerimizin çalışma hayatını yeniden harekete geçirmek için 11 il kapsamında 57 lokasyonda 13 bin 319 iş yerinin yapılması hedefleniyor. Şu an 9 bin 134 iş yerinin yapımı tamamlanmış durumda, 4 bin 185 kadar iş yerinin ise yapımına başlandı. Adıyaman özelinde ise 768 iş yerinin yapılması planlanıyor, halihazırda 676 iş yeri ise yapılmış durumda. Bizler de bakanlık olarak şehirlerimizin, istihdam olanaklarının geliştirilmesi, TYP gibi programların hayata geçirilmesi ve teşvikler noktasında gerekeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Adıyaman'ın iş gücü piyasasına dair güncel verileri ışığında Aktif İşgücü Programlarımızı nitelikli bir şekilde hayata geçirmek ve bu faaliyetlerimizden en yüksek verimi almak için gayret gösteriyoruz. Bu kararlılığımızı geçtiğimiz hafta açıkladığımız asgari ücret miktarımız ile bir kez daha ifade etmiş olduk."

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman'a özel hassasiyet göstererek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığı görevini daha önce kente milletvekili olarak hizmet sunan Ahmet Aydın'a verdiğini hatırlattı.

"YARALARIMIZI BİRLİKTE SARACAĞIZ"

Adıyamanlılara desteklerini sürdüreceklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Sosyal devletimiz, insana hizmeti onur sayan tüm sivil toplum kuruluşlarımız ve bütün kurumlarıyla milletimizin yanındadır. Bugüne kadar milletimiz, karşılaştığı tüm badireleri nasıl birlik ve beraberlik bilinciyle bertaraf ettiyse bugün de birbiriyle kenetlenerek bu afetin üstesinden gelecek ve yaralarımızı birlikte saracağız. Koordinasyon merkezinde gece gündüz uyumadan özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza şimdiye kadar ki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, yapacakları faaliyetlerde başarılar diliyorum."

Etiketler : vedat ışıkhan adıyaman deprem bölgesi işyeri
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