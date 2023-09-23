"Bu yüzyılı emeğin, yatırımın, üretimin, istihdamın, büyümenin ve refahın yüzyılı yapacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de bir otelde düzenlenen "İş İnsanları ve Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri ile Buluşma Toplantısı"nda, bundan sonra da sık sık Mardin'de bulunarak, şehri daha da güzelleştirmenin, büyütmenin, tüm sorunlarını çözmenin gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

Kentin kadim tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, zengin medeniyet havzasıyla bölge ve ülkenin nadide şehirlerinden biri olduğunu aktaran Işıkhan, Türkiye Yüzyılı hedefine taşıyacak olan beşeri sermayenin bu topraklarda fazlasıyla mevcut olduğunu, ülkenin 21 yıllık kalkınma hamlesinden Mardin'inin de 97 milyar lirayı aşkın yatırımla nasibini aldığını bildirdi.

Bakan Işıkhan, bu yatırımların yaklaşık 4 milyar liralık kısmının, çalışma hayatıyla ilgili yatırımları kapsadığını ifade ederek, Mardin'de 21 yılda, sadece İŞKUR aracılığıyla 43 bin vatandaşının işe yerleşmesini sağladıklarını, 2023 yılı mayıs ayı itibarıyla aktif sigortalı sayısının 184 bini bulduğunu vurguladı.

İŞKUR'un istihdam teşviklerinden faydalanan 8 bin 806 iş yerine 3,43 milyar lira ile destek olduklarını bildiren Işıkhan, istihdamla işgücü piyasası araştırmalarıyla işgücü piyasasının ihtiyaçlarını şehir şehir, bölge bölge tespit ettiklerini aktardı.

"Vatandaşlarımızın nitelik kazanarak daha kolay iş bulması için kurs ve programlar düzenliyoruz. Mesleki ve teknik eğitime destek veriyoruz. Bugüne kadar Mardin'de toplam 43 bin vatandaşımızın mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitim programlarından yararlanmasına destek verdik." ifadelerini kullanan Işıkhan, bugüne kadar toplam 5 bin 453 kişiyi Toplum Yararına Programlardan (TYP) yararlandırdıklarını kaydetti.

Işıkhan, TYP ile ilgili Mardin'e ayırdıkları kontenjanları artıracaklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Evet, geldiğimiz noktayı kıymetli buluyoruz, ancak asla yeterli görmüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye bugün kendi arabasını, kendi uçağını üretir hale gelmiştir. Bizlere düşen, mevcut potansiyelimizi tam anlamıyla harekete geçirmek, Mardin'in hak ettiği konuma ulaşmasını sağlamaktır. Bu noktada hepimize düşen önemli görevler var. Özellikle çalışma hayatımızın paydaşları olarak sizlerin çalışmaları Mardin'in kalkınmasında çok önemli bir yere sahiptir."

"BU YÜZYILI REFAHIN YÜZYILI YAPACAĞIZ"



Mardin'in, yeni yatırımlarla, istihdam alanlarıyla ve girişimlerle çok daha iyi yerlere geleceğini anlatan Işıkhan, "Bunu sizlerin desteğiyle başaracağız. Bizzat sahadan gelen talep ve çözüm önerileri bizim için çok önemli bir veri niteliğindedir. Fırsat buldukça bu diyalog ortamlarını oluşturmaya çalışıyoruz. Bakanlık olarak bilhassa bu tür organizasyonlar vesilesiyle iş dünyamızın ve vatandaşlarımızın sesi olan sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileriyle kurduğumuz bu istişare ortamlarını da çok önemsiyorum. Bu yüzyılı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde emeğin, yatırımın, üretimin, istihdamın, büyümenin ve refahın yüzyılı yapacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, işçisiyle, işvereniyle, girişimcisiyle, yatırımcısıyla, esnafıyla, yaşlı genç demeden alnının teriyle çalışan, üreten, ülkenin kalkınmasına katma değer sağlayan herkesin yanında olduğunu dile getirerek, çalışan, üreten, ülkenin ve ekonominin kalkınmasına destek veren herkese destek vereceklerini anlattı.

Programda, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak da bir konuşma yaptı.

Daha sonra Bakan Işıkhan, toplantıya katılan sivil toplum kuruluş temsilcileri ve iş insanlarını dinledi.

Toplantıya, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ve SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün de katıldı.