Askere eziyet görüntüleri internete düştü Bakan Akar talimat verdi! O askerler hakkında inceleme başlatıldı

İnternete düşen görüntülerde bir grup askerin alt devre olduğu iddia edilen başka bir askere karşı gösterdikleri tutum ve davranışlar sosyal medyada büyük tepki çekti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya müdahil oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medyada paylaşılan videoda acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında inceleme başlatma talimatı verdi.

#AskereEziyet görüntülerini izleyen Bakan Hulusi Akar'dan flaş talimat... Alt devresine zorbalık yapan askerlere inceleme başlatıldı https://t.co/hljf2JN1m9 pic.twitter.com/HTB13fW0t3 — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) June 5, 2020

ALT DEVRE ASKERE ZORBALIK

Sosyal medyada yer alan, bir askere, daha kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan bazı hareketlerin yer aldığı görüntüler tepki çekti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine ilgili birlik komutanları tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Söz konusu davranışlarda bulunan askerlerin tespit edilerek haklarında idari ve hukuki işlemin başlatıldığı öğrenildi.

TÜRKİYE BU GÖRÜNTÜLERİ KONUŞUYOR

Öte yandan görüntüler Twitter'da #AskereEziyet etiketiyle en çok konuşulan konular arasında ilk sırada kendine yer buldu.