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05 Haziran 2020 Cuma 11:25:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 11:38:00

Askere eziyet görüntüleri internete düştü Bakan Akar talimat verdi! O askerler hakkında inceleme başlatıldı

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Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede yayılan görüntülerde bir grup askerin alt devresine karşı yaptığı zorbalıklar çok sayıda kişinin tepkisini çekti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da görüntüleri izleyenler arasındaydı. Bakan Akar zorbacı askerler hakkında ivedilikle inceleme başlatılması talimatını verdi.

İnternete düşen görüntülerde bir grup askerin alt devre olduğu iddia edilen başka bir askere karşı gösterdikleri tutum ve davranışlar sosyal medyada büyük tepki çekti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya müdahil oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medyada paylaşılan videoda acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında inceleme başlatma talimatı verdi.

ALT DEVRE ASKERE ZORBALIK

Sosyal medyada yer alan, bir askere, daha kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan bazı hareketlerin yer aldığı görüntüler tepki çekti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine ilgili birlik komutanları tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Söz konusu davranışlarda bulunan askerlerin tespit edilerek haklarında idari ve hukuki işlemin başlatıldığı öğrenildi.

TÜRKİYE BU GÖRÜNTÜLERİ KONUŞUYOR

Öte yandan görüntüler Twitter'da #AskereEziyet etiketiyle en çok konuşulan konular arasında ilk sırada kendine yer buldu.

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