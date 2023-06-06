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06 Haziran 2023 Salı 14:00:00 - Güncelleme:06 Haziran 2023 Salı 14:00:00

Bakan Güler'in Mavi Vatan çıkışı Yunanistan'da yankılandı: Türkiye meydan okumayı sürdürüyor

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Yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Mavi Vatan mesajı Yunanistan'da büyük ses getirdi. Yuna basını, "Türkiye meydan okumayı sürdürüyor: Mavi Vatan'ı savunmaya devam edeceğiz!" diye yazdı.

Bir süredir Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı görevini Hulusi Akar'dan devraldı.

Güler, Bakanlıktaki devir teslim töreninde yaptığı açıklamada Mavi Vatan vurgusu yaptı.

MAVİ VATAN MESAJI

Milli Savunma Bakanı Güler, "Kutsal vatan topraklarımız ile mavi ve gök vatanımızın huzur ve güvenliğinin korunması için durmaksızın çalışacağız." mesajı verdi.

Bu sözler, Türkiye'nin Mavi Vatan politikasını dikkatle takip eden Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı.

TÜRKİYE MEYDAN OKUYOR

Yunan basınından GeoStratigika adlı internet sitesi, "Türkiye meydan okumayı sürdürüyor: Mavi Vatan'ı savunmaya devam edeceğiz!" diye yazdı.

Görevi teslim eden Akar'ın da şu ifadelerle benzer bir tavır takındığına dikkat çekildi:

Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta çıkarlarımızı ve haklarımızı koruduk ve korumaya da devam edeceğiz. Hiçbir oldubittiye, haklarımızın çiğnenmesine izin vermedik.

DOKTRİNDE TAVIR DEĞİŞİKLİĞİ YOK

Skai televizyonu ve Newsbeast, Güler'in yaptığı konuşmadaki söz konusu ifadelerinin altını çizdi. Newsit sitesi de "Türkiye, Türk-Yunan meselelerinde ve özellikle Mavi Vatan doktrini konusunda tavrını değiştirmiyor." diye yazdı.

MAVİ VATAN'I ANMAYI İHMAL ETMEDİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in "Mavi Vatan için yılmadan çalışacağız." şeklinde ifadeler kullandığını belirten Ethnos, haberinde şu ayrıntılara yer verdi:

Bakan Güler terörle mücadeleye vurgu yaparken Mavi Vatan'ı da anmayı ihmal etmedi.

Etiketler : Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanı Güler Mavi Vatan politikası Yaşar Güler
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