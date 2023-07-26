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Bakan Güler'den IDEF 2023 kapsamında diplomasi trafiği
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26 Temmuz 2023 Çarşamba 20:15:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 20:15:00

Bakan Güler'den IDEF 2023 kapsamında diplomasi trafiği

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IDEF 2023 kapsamında Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Tanzanya, Yemen ve Kongo Savunma Bakanları ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Tanzanya, Yemen ve Kongo Savunma Bakanları ile görüştü.

Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfınca bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) için bulunduğu TÜYAP'ta ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bakan Güler fuarın ikinci gününde Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Tanzanya Savunma ve Ulusal Hizmet Bakanı Innocent Lugha Bashungwa, Yemen Savunma Bakanı Tümgeneral Mohsen Muhammed Al Daeri ve Kongo Savunma Bakanı Charles Richard Mondjo ile görüştü.

Güler ayrıca Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Haddad'ı da kabul etti.

Etiketler : Milli Savunma Bakanı IDEF 2023 uluslararası görüşmeler
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