Bakan Güler'den ABD'nin terör örgütü PKK ile tatbikat yapmasına sert tepki... "Kabul edilemez"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yıllık basın değerlendirme toplantısında TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevaplandırdı.

TERÖRİSTLERİN PARAMATORLU SINIR GEÇİŞ TEŞEBBÜSLERİ

Terör örgütü mensupları, paramotor kullanarak geçiş faaliyetlerine ağırlık verme gayretindeydiler. Biz de her konuda olduğu gibi bu hususta da gerekli emniyet tedbirlerini aldık.

Günümüz muharebelerinin en önemli kuvvet çarpanlarından biri hava savunma sistemleridir. Bu kapsamda, yurt savunmasını gerek hudutlarımızda gerekse hudutlarımızın ötesinde tespit edip etkisiz hale getirecek imkân ve kabiliyetimizi sürekli olarak geliştirmekteyiz.

Yerli ve milli savunma sanayimiz, silah-radar sistemleri de dâhil artık her türlü tedbiri geliştirecek seviyededir.

ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG İLE TATBİKAT YAPMASI / ABD'YE YETERLİ TEPKİ VERİLİYOR MU?

Bir müttefikimizin bir terör örgütüyle temasta olması bile kabul edilebilecek bir şey değildir. Sonuçta biz NATO'da müttefikiz.

Bizim kimseden çekincemiz yok. Sn. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere NATO ve benzeri toplantılarda söyleyeceklerimizi açıkça dile getiriyoruz. Müttefiklerimizin Suriye'de yaptıklarının kabul edilemez olduğunu her ortamda vurguluyoruz. Kimse bizim zekamızla alay etmesin. YPG'li teröristlerle yaptıkları hiçbir faaliyet kabul edilemez. Daha önce teröristlere helikopter kullanma eğitimi veriyorlar dedim. Yine geçtiğimiz hafta içinde tatbikat yaptılar teröristlerle. Her gelişmeyi yakından takip ediyoruz.

Bu durumun kabul edilebilir tarafı yoktur.

HİSAR VE SİPER İÇİN İMZALAR ATILDI, HAVA SAVUNMA SİSTEMİ'NE KATKILARI NE OLACAK?

İfade ettiğiniz gibi Türkiye'nin Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi SİPER Ürün-1'in Seri Üretimi kapsamında dün anlaşmaları imzaladık.

Günümüzde bir ülkenin hava savunma sistemlerindeki başarısı caydırıcılığının en önemli göstergesidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri olarak birinci önceliğimiz caydırıcılığımızı en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu kapsamda; hem alçak irtifa hem orta irtifa hem de yüksek irtifada sistemlerimizin hepsinin prototipleri tamamlandı. İnşallah önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde hava savunma konusunda hiçbir ihtiyacımız olmaksızın tamamen yerli ve millî sistemlerimizle hava sahamızı savunuyor olacağız.

ABD İLE F-16'LARIN TEDARİKİ VE MODORNİZASYONU KONUSUNDA SÜREÇ DAHA DA UZARSA TSK'DA ZAAFİYETE NEDEN OLUR MU?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin şu anda envanterinde bulunan uçakları yeterlidir. Ancak biz geleceği düşünmek ve planlamak durumundayız.

ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 Viper alımı ile 79 adet modernizasyon kiti talep ettiğimiz süreci takip ediyoruz.

Mevcut F-16'larımızı modernize etmek istiyoruz. Türkiye'nin etrafındaki hiçbir ülkede TUSAŞ gibi bir kuruluş yok. F-16 modernizasyonunu çok rahat kendimizin yapabileceğini düşünüyoruz.

Şu an sorun görmüyoruz, ancak süreç uzarsa savunma ve güvenliğimiz için gerekli her türlü tedbiri gecikmeksizin alırız.

EUROFİGHTER KONUSUNDA YENİ GELİŞME VAR MI? SONUÇLANMASI İÇİN BİR BEKLEME SÜRESİ VAR MIDIR?

F-16 tedarik ve modernizasyonu süreci devam ederken üzerinde durduğumuz tek uçak; oldukça etkili olan ve en iyi alternatif olarak gördüğümüz Eurofighter.

Biz ilk aşamada 20 daha sonra 20 olmak üzere en üst versiyon Eurofighter almak istediğimizi ilettik. Daha önce ifade ettiğimiz gibi İngiltere ve İspanya bu talebe olumlu bakıyor. Bir ülke müttefikliğe aykırı bir şekilde buna karşı çıkıyor. Biz müttefiklerin birbirlerine yaptırım uygulamasını müttefiklik ruhuna aykırı buluyoruz.

Biliyorsunuz asıl hedefimiz 5'inci nesil millî muharip uçağımız KAAN'ı Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine almaktır.

O döneme kadar Eurofighter alma konusunda bir gelişme olmazsa ve süreç uzarsa zaten böyle bir ihtiyaç da kalmamış olacaktır.

EUROFİGHTER'LAR HAVA KUVVETLERİNE ÇOK ÇABUK ENTEGRE OLABİLİR Mİ?

Müttefiklerimizin de kullandığı Eurofighter'ların iyi bir uçak olduğunu ve Hava Kuvvetlerimiz tarafından sorunsuz bir şekilde kullanılacağını değerlendiriyoruz.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNİN ONAYI İÇİN F-16 SATIŞI ŞART OLARAK KOŞULACAK MI?

Bizler müttefiklerimizle ilişkilerimizde hiçbir zaman "sen bunu yaparsan ben de bunu yaparım" gibi tutum ve yaklaşımda bulunmadık.

Sn. Cumhurbaşkanımız İsveç'in NATO üyeliği konusunu parlamentoma göndereceğim" dedi ve sözünü tuttu.

Beklentimiz F-16 konusunda da bizim yaptığımız gibi karşı tarafın sözünü tutması ve somut adımlar atmasıdır.

YUNANİSTAN'IN F-35'E SAHİP OLACAK OLMASI TÜRKİYE ADINA OLUMSUZ GÜÇ DENGESİNE NEDEN OLUR MU?

Biz gerçek anlamda Yunanistan ile iyi komşuluk ilişkilerini kurmak istiyoruz. Sadece F-35'lere sahip olmakla 85 milyonluk Türkiye'ye herhangi bir tehdit oluşmaz. Önemli olan caydırıcı bir güce sahip olmaktır. Sn. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde caydırıcı gücümüzü artırmayı ve komşularımızla iyi ilişkileri sürdürmeyi devam ettireceğiz.

TÜRKİYE'NİN KARADENİZ'DEKİ TEHDİT ALGISI NEDİR?

Bizim Karadeniz ile ilgili yıllardan beri gelen bir politikamız var. Karadeniz, karadenize sahili olan ülkeler tarafından yönetilmelidir ve sorunlar bu ülkelerce çözülmelidir. Karadeniz bir huzur denizi olarak kalmalıdır. Karadenizdeki bölgesel sahiplilik ilkesini sürdürmeye devam etmeye çalışıyoruz. İhtiyaç olursa müttefiklerimizden yardım isteriz. Ama şuanda bir ihtiyaç yok.

TUZLA PİYADE OKULU İLE İLGİLİ İDDİLAR GÜNDEMDE, OLAN BİTEN NEDİR?

Tuzla Piyade Okulu'ndaki olay 10 Kasım'da meydana gelen bir hadise. Bir tane öğrenci subayımız, yakasına takması gereken fotoğrafı takmıyor ve "toplu iğnem yok onun için takamadım" gibi bir gerekçe ortaya sürüyor. Ona tepki gösteren başka öğrencilerle aralarında tartışma yaşanıyor. Bu olay sonucu hepsi geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Bu olayla ilgili mahkeme ve Yüksek Disiplin Kurulu'nda verilecek kararları duyuracağız. Sorumlu görülen yöneticiler de görevden uzaklaştırıldı. Bu aşamada olayı yanlış yerlere götürecek yorumlardan kaçınmalı ve adli sürecin sonuçlanması beklenmelidir.

SURİYE İLE İLİŞKİLER NE DURUMDA, OLUMLU HAVA RAFA MI KALKTI?

Biz bütün komşularımızla iyi ilişkileri sürdürmek, kurmak ve onu devam ettirmek amacındayız. Suriye'de dörtlü toplantılar başlamıştı. Rejimin, BM'nin kendisine yüklediği sorumlulukları var; anayasanın kabulü, halkın onayına sunulması, seçimlerin yapılması gibi... Bu şartlar yerine getirildikten sonra biz de herkes gibi gereğini yapacağız.

Biz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları başlamadan önce çok şey yaşadık. Suriye'den ne kadar tehdit almışız, ne kadar roket saldırısına maruz kalmışız ona bakmak lazım. (Suriye'den; Fırat Kalkanı Harekâtı öncesinde Kilis'e toplam 95 adet / Zeytin Dalı Harekâtı öncesinde Kilis'e 53 / Hatay'a 109 olmak üzere toplam 162 adet / Barış Pınarı Harekâtı öncesinde ise Mardin'e 407 / Şanlıurfa'ya 632 / Şırnak'a 241 / Gaziantep'e de 9 olmak üzere toplam 1.289 / tüm bölgelerden toplam 1.546 adet füze ve havan saldırısı gerçekleştirildi.) 600 vatandaşımızı şehit vermişiz. Sadece Zeytin Dalı Harekatı'nda 54 şehidimiz var. Şimdi "Suriye'de ne işimiz var" diye soruyorlar. 600'ün üzerinde vatandaşımızı kaybetmişiz böyle bir şey sorulabilir mi? Anayasa ve seçimler yapıldıktan sonra ve hudutlarımızın güvenliği sağlandıktan sonra gerekeni yapacağız. Ama sınırlarımızın güvenliği sağlanmadan, rejimin verdiği sözler yerine gelmeden kimse bizden bunu beklemesin.

FİLİSTİN'DEN SONRA SIRA TÜRKİYE'DE DENİLİYOR, İSRAİL'İN TÜRKİYE'YE SALDIRMA İHTİMALİ VAR MI?

Böyle bir ihtimalin olması mümkün olamaz. Tabi ki Milli Güvenlik Kurulumuz var, gerekli risk değerlendirmeleri yapılıyor ama Türkiye'ye yönelik bir tehdit bulunmamaktadır. Herkes herkesi bilir.

"MAĞUSA'DA ÜS KURACAĞIZ" AÇIKLAMASI

Biz Kıbrıs'ta bir üstten ziyade gemilerimizi bağlamak için eski bir limanı yenilemek istiyoruz. Oraya sık sık gemilerimiz gidiyor, tatbikatlara katılıyoruz, ziyaretler yapıyoruz ama yarın TCG ANADOLU oraya gitse bağlanacağı iskele yok. Orada eski bir iskele var onu yeniliyoruz.

TÜRKİYE-ROMANYA-BULGARİSTAN MAYIN KARŞI TEDBİRLERİ İŞBİRLİĞİ GRUBU'NUN KAPSAMI NASIL OLACAK?

Karadenizde Türkiye, Romanya ve Bulgaristan yan yana geldik ve Mayın Karşı Tedbirleri İşbirliği'ni kurduk. Buradaki amaç hem Rusya, hem Ukrayna limanlarından sürüklenen mayınları tespit ederek boğazlarımıza gelmeden imha etmek. Mayınları bugüne kadar tespit ettikçe imha ettik. Karadeniz'de deniz karakol uçaklarımızla, gemilerimizle mayın tespit çalışmaları yapıyoruz. Son zamanlarda biraz fazla mayınlar gelmeye başlayınca böyle üçlü bir yapı kurduk. Mayın tarama gemilerimiz Romanya'nın sınırlarının bittiği yere kadar sürekli devriye yapacak.

BEDELLİ ASKERLİK'TE FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ VE KIŞLASIZ ASKERLİK SÖZ KONUSU OLUR MU?

2019'da bir kanun çıktı, artık buna herkes uyacak. Bundan geri adım atmamız söz konusu değil. Toplumun her kesimi destek verdi ve meclisin onayıyla çıktı. Bizim askerlik sistemimiz Türkiye'nin garantisidir. Biz hiçbir zaman tamamen profesyonel orduyu istemiyoruz ve düşünmüyoruz. Bunu vatandaşımız da istemiyor. Bizim şuanda ki hedefimiz, yüzde 50 yükümlü, yüzde 50 de profesyonel asker.

SURİYE'DE BİR KARA HAREKATI'NA İHTİYAÇ VAR MI?

Biz zaten Suriye'ye girmişsek herşey masadadır demektir. Türkiye bir tehlikeyi görürse ve operasyon yapmamız gerekiyorsa hiç tereddütsüz yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

IRAK'IN KUZEYİNDE HEDEFE ULAŞILDI MI? SINIRLARIMIZ KİLİTLENEREK GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ Mİ?

Terörle mücadele 40 yıllık bir konu. Artık biz bu terör belasını kesip atmak istiyoruz. Türkiye'nin önümüzdeki 10-20-30 yıl daha buna tahammülü yok. Ülkemizi ve milletimizi bu beladan kurtarmak istiyoruz ve bununla ilgili de kesin sonuçlu iş yapıyoruz. Yapılan operasyonların sınırlarımıza etkisi var mı? 5-6 senedir sınırlarımızda bir tehdit yok. Şırnak'a, Hakkari'ye gidip geliyoruz ve emniyetli olduğunu görüyoruz. Bizim şuanda Irak kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde az bir işimiz kaldı. Teröristlerin "kale" diye kazdıkları yerler onların mezarı oluyor. Bir kaç yer daha var ve oraları da onların mezarına çevireceğiz.

SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR?

Savunma Sanayii'ndeki faaliyetlerimiz ile ilgili haberlerde çok fazla detay paylaşılıyor. (Bir gazete haberini okuyarak) Arkadaşlar burada bahsedilen detayları kimi ilgilendirebilir. Bunu niye yazıyoruz biz? Bunu size biri veriyor, alan da bütün detaylarına kadar yazıyor. Biz kendimiz de çok dikkat edeceğiz ama sizlerden de istirham ediyorum. Bu konuda biz de tedbir alacağız. Projeler ve ürünlerle ilgili güvenlik zafiyeti yaratabilecek bilgileri paylaşan kişi ve firmaları mahkemeye vereceğimizi ifade ediyoruz.

S400 NE KADAR SÜREDE AKTİVE OLUYOR?

Bu bir savunma silahı. Bize taaruz eden birisi var da savunma silahını kullanmadık mı? Bugün bir ülke "2 saat sonra taaruz ediyorum" diyerek başka bir ülkeye saldırmıyor. Bir savaş durumunda yığınak yapacaksınız, uçaklarınızı kaydıracaksınız, yüzlerce tren, vagon çalışacak, seferberlik vesaire ilan edilecek. Yani kimsenin haberi olmadan bir ülke başka bir ülkeye hava saldırısı yapması çok zor. Biz de ihtiyaç hasıl olduğunda S400'leri kullanmakta tereddüt etmeyeceğimizi defalarca dile getirdik.

HERŞEYİ BASIN İLE PAYLAŞACAĞIZ

Bizim yüzde 100 aleyhimize dahi olsa her olayı sizlerle paylaşacağız. Hiçbir şekilde bundan geri adım atmayacağız. Bugün ne Türkiye'de ne de dünyanın herhangi bir ülkesinde hiçbir şeyi saklayamazsınız. Biz medya ile samimi olarak her şeyi şeffaflıkla paylaşmaya ve sonuçlarına katlanmaya hazırız. Hiç bir şeyi saklamayacağız.