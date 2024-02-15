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15 Şubat 2024 Perşembe 18:12:00 - Güncelleme:15 Şubat 2024 Perşembe 18:12:00

Bakan Güler, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü

Kaynak: İHA

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Dendias ile görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'nda Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Dendias ile ayaküstü görüşme gerçekleştirdi.

IHA'da yer verilen habere göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor.

Bakan Güler, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi (The European Sky Shield Initiative-ESSI) Niyet Mektubuna Türkiye ve Yunanistan'ın Katılımına Dair Düzenleme Belgesi İmza Töreni'nin ardından Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Dendias ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Ayaküstü görüşen Güler ve Dendias, daha sonra NATO Karargahı'ndaki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı.

Etiketler : Milii Savunma Bakanı Yaşar Güler Dendias Nato görüşme
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