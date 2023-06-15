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15 Haziran 2023 Perşembe 21:54:00 - Güncelleme:15 Haziran 2023 Perşembe 21:54:00

Bakan Güler, Yunan mevkiadaşı ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis ile Brüksel'de görüştü.

Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis ile Brüksel'de görüştü.

MSB'nin sosyal medya hesabından görüşmeye dair yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu NATO Karargâhında, Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis ile bir araya geldi. Yapıcı ve olumlu bir havada geçen görüşmede, Bakanlar Güler ve Stefanis, Türkiye ve Yunanistan arasında iyi komşuluk ilişkileri ve dostluğa dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Etiketler : YAŞAR GÜLER YUNANİSTAN Stefanis
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