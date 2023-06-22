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22 Haziran 2023 Perşembe 18:40:00 - Güncelleme:22 Haziran 2023 Perşembe 18:40:00

Bakan Güler, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde Reznikov, yeni görevi dolayısıyla kutladığı Güler'e, başarı dileklerini de iletti.

Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Güler, küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm insanlık için faydalı olan tahıl girişiminin aksamadan işlemesi ve kesintisiz devam etmesinin önemini vurguladı.

Görüşmede, Türkiye'nin, 17 Temmuz'da süresi bitecek Tahıl Anlaşması'nın yeniden uzatılması başta olmak üzere bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı girişimlerini sürdürerek üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha belirtildi.

Etiketler : Yaşar güler milli savunma bakanlığı ukrayna-türkiye
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