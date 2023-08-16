VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul Boğazı'nda kargo gemisi arızalandı
Duhok Valisi Tatar'dan terör örgütü PKK'ya isyan: "Tüm hizmetleri engelliyorlar"
Bakan Güler, TSK Komuta Kademesi'ni kabul etti
CHP'nin İzmir'i İYİ Parti'ye bırakacağı iddiasına sert çıkış: "Gök kubbeyi başına yıkarız"
BM, Rusya'nın Tuna Nehri üzerinden tahıl sevkiyatını hedef almasından endişeli
Türkiye'nin ilk kadın doktoru Safiye Ali'nin adı Almanya'da bir sokakta yaşatılacak
16 Ağustos 2023 Çarşamba 21:26:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2023 Çarşamba 21:26:00

Bakan Güler, TSK Komuta Kademesi'ni kabul etti

Kaynak: IHA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksek Askeri Şura sonrası atanarak bugün göreve başlayan TSK'nın yeni Komuta Kademesi'ni kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksek Askeri Şura sonrası atanarak bugün göreve başlayan TSK'nın yeni Komuta Kademesi'ni kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı olarak göreve başlayan Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini bugün devralan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı olarak bugün göreve başlayan Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu yer aldı.

Etiketler : TSK BAKAN GÜLER KOMUTA KADEMESİ
Yıllar sonra bir aradalar

Yıllar sonra bir aradalar
Açıkhava'da senfonik konser

Açıkhava'da senfonik konser
‘Hayranlık' imzası

‘Hayranlık' imzası
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Duygusal gece

Duygusal gece
Orhan Baba 79 oldu

Orhan Baba 79 oldu
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
‘Efsane' müziğe geri döndü

‘Efsane' müziğe geri döndü
Evliliği hakkında konuştu

Evliliği hakkında konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX