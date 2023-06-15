Bakan Güler, Stoltenberg ile görüştü

Bakan Güler, Stoltenberg ile görüştü

Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu NATO Karargahı'nda, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Güler tarafından Türkiye'nin görüşlerinin ifade edildiği öğrenildi.