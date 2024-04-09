VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Yunanistan'a Ege'de Deniz Parkı ilanına tepki: İstismar ettiği görülmektedir
ABD'den Refah açıklaması: İsrail'in bize ilettiği tarih yok
"İftiraların kaynağı Mossad!"
Bakan Güler, ramazanın son iftarını Şanlıurfa'da Mehmetçikle yaptı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
"Tazminatlar Gazze'ye yardım olarak gönderilecek"
09 Nisan 2024 Salı 22:49:00 - Güncelleme:09 Nisan 2024 Salı 22:49:00

Bakan Güler, ramazanın son iftarını Şanlıurfa'da Mehmetçikle yaptı

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ramazan ayının son iftarını, Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli Mehmetçikle yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Şanlıurfa'ya gitti.

İlk olarak Şanlıurfa Valiliğini ziyaret eden Güler, Vali Hasan Şıldak'tan, kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Güler, daha sonra beraberindeki TSK komuta kademesiyle 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına geçerek, inceleme ve denetlemelerde bulunurken ramazanın son iftarını da burada görevli Mehmetçikle yaptı.

Bakan Yaşar Güler, burada yaptığı konuşmada, Irak ve Suriye'de çok kısa zamanda terörün bitirileceğine dair inancını ifade ederek "Artık ülkemizi terör belasından kurtarıp bundan sonra ülkemizin çok daha olumlu şartlarda gelişmesi için ihtiyaç duyulan ortamı da sizlerle beraber kazandıracağız." dedi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Şanlıurfa
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Firuze: Ajda'nın izindeyim

Firuze: Ajda'nın izindeyim
Geçmişten Kalan'la geliyorlar

Geçmişten Kalan'la geliyorlar
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX