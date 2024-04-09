Bakan Güler, ramazanın son iftarını Şanlıurfa'da Mehmetçikle yaptı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ramazan ayının son iftarını, Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli Mehmetçikle yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Şanlıurfa'ya gitti.
İlk olarak Şanlıurfa Valiliğini ziyaret eden Güler, Vali Hasan Şıldak'tan, kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Güler, daha sonra beraberindeki TSK komuta kademesiyle 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına geçerek, inceleme ve denetlemelerde bulunurken ramazanın son iftarını da burada görevli Mehmetçikle yaptı.
Bakan Yaşar Güler, burada yaptığı konuşmada, Irak ve Suriye'de çok kısa zamanda terörün bitirileceğine dair inancını ifade ederek "Artık ülkemizi terör belasından kurtarıp bundan sonra ülkemizin çok daha olumlu şartlarda gelişmesi için ihtiyaç duyulan ortamı da sizlerle beraber kazandıracağız." dedi.
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