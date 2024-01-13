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13 Ocak 2024 Cumartesi 17:15:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 17:15:00

Bakan Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldı

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanlarıyla 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında toplantı gerçekleştirerek, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Şırnak'ta şehitlerimiz için düzenlenen törenin ardından 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında toplantı gerçekleştirdi. Harekat merkezinde Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Güler, operasyon bölgelerinde yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi."

Bakan Güler daha sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na katılmak üzere İstanbul'a gitti.

Etiketler : Genelkurmay Başkanı Pençe-Kilit Harekatı son durum Bilgi alımı bAKAN GÜLER
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