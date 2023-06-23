Bakan Güler, Özbek mevkidaşı Kurbanov ile görüştü
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde Kurbanov, yeni görevi dolayısıyla kutladığı Güler'e Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in tebrik ve başarı dileklerini de iletti.
Görüşmede kardeşlik hukukuna dayanan ve stratejik ortaklık seviyesine yükselen ikili ilişkileri geliştirmek ve derinleştirmek için sahip olunan ortak irade ve kararlılık vurgulandı.
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