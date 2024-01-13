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13 Ocak 2024 Cumartesi 11:06:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 11:06:00

Bakan Güler, Orgeneral Gürak ve Kuvvet Komutanları Şırnak'a gitti

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verdiğimiz terör saldırısının ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti."

Etiketler : yaşar güler metin gürak kuvvet komutanları şırnak
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