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14 Haziran 2023 Çarşamba 23:25:00 - Güncelleme:14 Haziran 2023 Çarşamba 23:25:00

Bakan Güler NATO Toplantısı'na katılacak

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'ya gitti. NATO Karargahı'nda yarın yapılacak Savunma Bakanları Toplantısı'na Türkiye'yi temsilen katılacak Bakan Güler, oturumlarda yer alacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

Güler'i, Melsbroek Havalimanı'nda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Türkiye Askeri Temsilciliği Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ile Belçikalı yetkililer karşıladı.

NATO Karargahı'nda yarın yapılacak Savunma Bakanları Toplantısı'na Türkiye'yi temsilen katılacak Bakan Güler, oturumlarda yer alacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

Etiketler : BAKAN GÜLER NATO BRÜKSEL
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