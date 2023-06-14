Bakan Güler NATO Toplantısı'na katılacak
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'ya gitti. NATO Karargahı'nda yarın yapılacak Savunma Bakanları Toplantısı'na Türkiye'yi temsilen katılacak Bakan Güler, oturumlarda yer alacak, ikili görüşmelerde bulunacak.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.
Güler'i, Melsbroek Havalimanı'nda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Türkiye Askeri Temsilciliği Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ile Belçikalı yetkililer karşıladı.
NATO Karargahı'nda yarın yapılacak Savunma Bakanları Toplantısı'na Türkiye'yi temsilen katılacak Bakan Güler, oturumlarda yer alacak, ikili görüşmelerde bulunacak.
- Afganistan'da çekirge istilası
- FETÖ üyeleri Yunan adalarına kaçmaya çalışırken yakalandı
- Bakan Güler NATO Toplantısı'na katılacak
- Başkan Erdoğan'dan muhalefete tepki... "Millet eski sisteme dönüşü reddetti"
- FED faizi sabit tuttu
- İsveç'ten NATO değerlendirmesi... "Türkiye'nin isteklerini ciddiye alıyoruz"