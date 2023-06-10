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10 Haziran 2023 Cumartesi 14:05:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 14:05:00

Bakan Güler, MKE'deki patlama sonrası Hatay programını yarıda kesti

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle Hatay programını yarıda keserek Ankara'ya döndü.

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Patlama sonucu 5 işçi şehit oldu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Hatay'a giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, programını yarıda keserek Ankara'ya döndüğü aktarıldı.

"PATLAMAYLA İLGİLİ ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Patlamayla ilgili olarak hudut hattında açıklama yapan Bakan Güler, "Maalesef 5 işçi kardeşimizi kaybettik. Patlama meydana gelene kadar kamera kayıtları mevcut. Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. İşçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Olay teferruatlı biçimde incelenecek ve gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Tekrar başımız sağ olsun." dedi.

Etiketler : yaşar güler mke roket ve patlayıcı fabrikası ankara
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