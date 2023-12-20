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20 Aralık 2023 Çarşamba 13:19:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 13:19:00

Bakan Güler, Malezyalı mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: IHA

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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Etiketler : milli savunma bakanı yaşar güler telefon
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