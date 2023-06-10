Bakan Güler, Iraklı mevkidaşı Rıza Al Abbasi ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Iraklı mevkidaşı Al Abbasi ile telefonda görüştü. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Al Abbasi'nin Bakan Güler'i yeni görevi nedeniyle tebrik ettiği belirtildi. Ayrıca Bakan Güler ve Iraklı mevkidaşının karşılıklı ziyaret konusunda anlaştıkları öğrenildi.