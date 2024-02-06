VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hamas'tan esir değişimi ve ateşkese yeşil ışık
Karanlık gecenin tanıkları: Foto muhabirleri asrın felaketini anlattı
MİT ve Emniyet'ten terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 kişi tutuklandı
Honda, ABD'de 750 bini aşkın aracını geri çağırdı
Mahkemeden Trump'a kötü haber: Hakkında dava açılabilir
Bakan Yerlikaya: Adliyedeki saldırıyla ilgili 40 şüpheli gözaltına alındı
06 Şubat 2024 Salı 18:59:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 18:59:00

Bakan Güler, Irak İçişleri Bakanı ile görüştü

Kaynak: IHA/AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Kamil Şammari ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Kamil Şammari ile bir araya geldi.

IHA'da yer verilen habere göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile birlikte geldiği Irak'ta resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Kamil Şammari ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Etiketler : Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Görüşme
Kar tatilinde

Kar tatilinde
"İkinci el kıyafet alıyorum"

"İkinci el kıyafet alıyorum"
Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var

Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var
Enerjik Nefise

Enerjik Nefise
Gazilerden özür dilediler

Gazilerden özür dilediler
'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!

'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!
Müziğe 'depresyon'la döndü

Müziğe 'depresyon'la döndü
Depremzede çocuklarla buluştu

Depremzede çocuklarla buluştu
Yeni ikili

Yeni ikili

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX