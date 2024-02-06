IHA'da yer verilen habere göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile birlikte geldiği Irak'ta resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Kamil Şammari ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
06 Şubat 2024 Salı 18:59:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 18:59:00
Bakan Güler, Irak İçişleri Bakanı ile görüştü
Kaynak: IHA/AA
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Kamil Şammari ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Kamil Şammari ile bir araya geldi.
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