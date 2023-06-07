VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
19 bin sikke ele geçirildi... Mardin'de tarihi eser operasyonu
Çin'den dengeleri değiştirecek hamle... Dünyanın en güçlüsünü yapacaklar
Afganistan'da şarampole yuvarlanan minibüste 24 kişi can verdi
SSB'de Haluk Görgün görevi devraldı
Bakan Güler, İngiliz mevkidaşıyla görüştü
Başkan Erdoğan'dan Kurtulmuş'a tebrik telefonu
07 Haziran 2023 Çarşamba 20:26:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 20:26:00

Bakan Güler, İngiliz mevkidaşıyla görüştü

Kaynak: IHA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Bakan Güler'i yeni görevinden dolayı tebrik etti ve kendisine başarı dileklerini iletti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i yeni görevinden dolayı tebrik etti ve kendisine başarı dileklerini iletti" denildi.

Etiketler : yaşar güler ben wallace ingiltere
Elçin gitti, Öznur geldi

Elçin gitti, Öznur geldi
Icardi ile düete çıkıyor

Icardi ile düete çıkıyor
'Hindistan cevizi' ailesi

'Hindistan cevizi' ailesi
Dolandırıldı

Dolandırıldı
Önce tatil sonra iş

Önce tatil sonra iş
Yazın tatil yok, iş var

Yazın tatil yok, iş var
Ankara'yı salladılar

Ankara'yı salladılar
Yaz sezonunu Icardi'yle açtı

Yaz sezonunu Icardi'yle açtı
Rolü için imajını değiştirdi

Rolü için imajını değiştirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX