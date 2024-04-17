"Hedefimizde Gara ve Kandil var"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Terörle mücadele konusunda faaliyetlerin devam ettiğini hatırlatan Bakan Güler, "Planlamalarımızı yaptık, onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Pazartesi günü Irakla uzun yıllar sonra ilk defa stratejik bir anlaşma imzalayacağız. Iraklı dostlarımız; PKK ile ilgili terör örgütü demese de ona yakın bir ifadeyi ilk defa kabul ettiler. Bu da memnuniyet verici. Faaliyetlerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti sırasında Erbil'i ziyaret edip etmeyeceği hakkındaki sorusuna "Cumhurbaşkanımız açıklar herhalde. Biz Irak'ı biliyoruz" cevabını veren Yaşar Güler, terörle mücadele konusuna ilişkin ise "30 kilometrelik güvenli hat oluşturulmuş durumda ancak orada yapmamız gereken bazı işler var. Onlarla ilgileniyoruz, çalışıyoruz onları da halledeceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Güler ayrıca Gara ve Kandil'i işaret ederek "Onlarla da uğraşacağız" dedi.