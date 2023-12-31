Bakan Güler: Hava Kuvvetlerimiz 1 yılda yapılan sorti sayısına 2 ayda ulaştı

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile yeni yıl dolayısıyla Hava Kuvvetlerimizin kahraman personeli ile bir araya geldi.

Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığını ziyaret eden Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Mehmetçiklerin yeni yılını kutladı.

Personele hitaben bir konuşma yapan Bakan Yaşar Güler, şunları söyledi:

"YENİ YILDA GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZI YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Güler konuşmasına şu sözlerle başladı:

"Millî Savunma Bakanlığı olarak görevlerimizi üstün bir gayret ve özveriyle yerine getirmenin haklı gururuyla 2023 yılını geride bırakırken 2024 yılına yeni umutlarla girmenin heyecanını yaşıyoruz. Yeni yılda da görev ve sorumluluklarımızı yine azimle yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyor; ailelerinizle birlikte hepinize sağlık, esenlik ve başarılar temenni ediyorum."

"TERÖRİSTLER, ARTIK SON ÇIRPINIŞLARINI VERMEKTEDİR"



Güler konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılı da bölgemizde ve dünyada çok yönlü gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği bir yıl olmuştur. Böylesine zorlu bir yılda Millî Savunma Bakanlığımız; devletimizin bekası, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için tüm faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmüştür.

Bu kapsamda şanlı ordumuz; son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirerek özellikle terörle mücadelede destansı başarılar elde etmiş ve terör örgütünün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirmiştir. Mehmetçiğin karşısında aciz kalan, çaresizliğe mahkûm olan teröristler, artık son çırpınışlarını vermektedir."

Şehit olan askerlere rahmet dileyen Güler konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Maalesef 22 Aralık'ta Pençe Harekâtı bölgesinde, 23 Aralık'ta ise Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmalarda 12 kahraman evladımız şehadet makamına ulaştı. Şehit olan silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum. Vatan ve bayrak aşkıyla canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkacak, onların bizlere emaneti olan değerli ailelerinin daima yanında olacak, fedakârlıklarını şükran ve minnetle yâd edeceğiz. Son teröristi de etkisiz hâle getirme iradesiyle sürdürdüğümüz mücadelemizde, bugüne kadar şehitlerimizin kanları yerde bırakılmadı, bundan sonra da bırakılmayacak; başta şehit ve gazilerimizin kıymetli aileleri olmak üzere tüm sevenlerinin gözyaşlarının hesabı soruldu, sorulacaktır. Bilinmelidir ki kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar operasyonlarımız; artan bir etki, yoğun bir baskı ve taarruzi bir anlayışla devam edecektir. Hiçbir terörist, kahraman Mehmetçiğin çelik yumruğu altında ezilmekten kurtulamayacaktır. Siz kahraman silah arkadaşlarımın gerektiğinde canlarını feda ederek millî ve manevi değerlerimizi korumak için daima göreve hazır olduğunuzu görmek, bu irademizi daha da pekiştirmektedir."

"HAVA KUVVETLERİMİZ 1 YILDA YAPILAN SORTİ SAYISINA 2 AYDA ULAŞTI"



Türk Silahlı Kuvvetlerinin en etkin ve yoğun faaliyetlerini icra ettiği bu dönemde Hava Kuvvetlerinin de aynı etkinlik ve yoğunlukla faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Güler şu ifadeleri kullandı:

"Hava Kuvvetlerimizin sancağını taşıyan siz kahraman silah ve mesai arkadaşlarım da bu kapsamda önemli ve kritik görevler icra etmektesiniz. Nitekim sizlerin üstün gayret ve fedakârlığıyla Hava Kuvvetlerimiz, gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta, terörle mücadele kapsamında yurt içi ve sınır ötesindeki gerçekleştirdiği etkili ve başarılı hava operasyonları ile ordumuza belirleyici ve kritik katkılar sağlamakta, Uluslararası Barışı Destekleme görevleri ile eğitim ve tatbikat faaliyetlerini icra ederek saygınlık ve gücünü sürekli olarak geliştirmektedir."

Hava Kuvvetlerinin bir yılda yaptığı sorti sayısına 2 ayda ulaşıldığını belirten Güler şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca, ülkemizi yasa boğan 6 Şubat tarihli depremlerin ilk anından itibaren Hava Kuvvetlerimiz, kurduğu hava köprüsü ile yaraların sarılması ve hayatın normale dönmesi için üstün gayret göstermiş; en ücra köylere kadar vatandaşlarımıza yardımları ulaştırmıştır. Hava Kuvvetlerimiz bu süreçte, bir yılda yapılan sorti sayısına ki bu 5 bin 500 sortidir; 2 ay içinde ulaşarak sahip olduğu imkân ve kabiliyetleri en açık şekilde ortaya koymuştur.

Hava Kuvvetlerimizin en köklü birliklerinden olan Türkiye'mizin gururu 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığımız da yurt içinde ve sınır ötesinde kritik hava harekâtları icra etmiş, kahraman pilotlarımız ve havalılarımız da bu başarının mimarı olmuşlardır. Gururla ifade etmeliyim sizler tüm faaliyetlerinizde elde ettiğiniz büyük başarılarla ülkemizin iftihar kaynağı oldunuz. Büyük bir özveriyle görev yapan Hava Kuvvetlerimizin bütün personelini üstün gayretleri ve başarıları dolayısıyla gönülden kutluyor, gözlerinden öpüyorum. Sizler, görevlerinizi layıkıyla icra ederken bizler de Hava Kuvvetlerimizin sahip olduğu imkân ve kabiliyetleri artırmak, hava gücümüzü dünyanın önde gelen hava ve uzay güçlerinden biri hâline getirmek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Çalışmalarımız, bundan sonra da artan bir ivmeyle devam edecektir. Semalarımızın Çelik Kartalları, Kahraman Havacılar, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ile başladığımız bu süreçte; görevlerinizi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getireceğinize, büyük ve güçlü Türkiye'yi geleceğe güvenle taşımak için azim ve coşku ile daha çok çalışacağınıza ve böylelikle asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edeceğinize yürekten inanıyorum."