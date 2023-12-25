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Bakan Güler Hakkari'de: Operasyona ilişkin bilgi aldı
25 Aralık 2023 Pazartesi 18:28:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 18:28:00

Bakan Güler Hakkari'de: Operasyona ilişkin bilgi aldı

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Bakan Güler Hakkari'de... Pençe-Kilit operasyon bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldı

Bakan Güler Hakkari'de... Pençe-Kilit operasyon bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldıMillî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Hakkâri'ye gitti. Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na inen Bakan Yaşar Güler, buradan helikopter ile Hakkâri'deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına geçti. Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, operasyonlara ilişkin talimatlar verdi.

Etiketler : bakan güler pençe-kilit operasyonu hakkari
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