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23 Ağustos 2023 Çarşamba 14:33:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2023 Çarşamba 14:33:00

Bakan Güler, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, dün gerçekleştirdiği Şırnak ziyaretinin ardından Hakkari'ye geçti.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunan Güler'e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Şuay Alpay ile 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel eşlik etti.

Etiketler : Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı
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