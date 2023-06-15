VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Güler, Yunan mevkiadaşı ile görüştü
Bakan Tunç'tan Zürih'teki provokasyonlara kınama
Trump Adalet Bakanlığı ile uzlaşmayı reddetti
Adıyaman'da depremin yaraları sarılıyor... 2 bin 500 prefabrik ev yapıldı
Bakan Güler, Fransız mevkidaşıyla görüştü
Arazi anlaşmazlığı kavgasında 8 şahsa tutuklama
15 Haziran 2023 Perşembe 20:33:00 - Güncelleme:15 Haziran 2023 Perşembe 20:33:00

Bakan Güler, Fransız mevkidaşıyla görüştü

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerine devam ediyor.

Bu kapsamda Güler, Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile bir araya geldi. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Lecornu yeni görevinden dolayı Bakan Güler'i tebrik ederek başarı dileklerini de iletti.

Etiketler : Yaşar Güler NATO FRANSA
Ertaş'ın filmi gösterime girmeyecek

Ertaş'ın filmi gösterime girmeyecek
Şalvarlı ‘Ömer'

Şalvarlı ‘Ömer'
Banu Zorlu: Maço erkek seviyorum

Banu Zorlu: Maço erkek seviyorum
‘Yaza merhaba' dediler

‘Yaza merhaba' dediler
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
Enerjik hamile

Enerjik hamile
Afra Saraçoğlu tatil planını belirledi

Afra Saraçoğlu tatil planını belirledi
300 yıllık evde tatil

300 yıllık evde tatil
Aşk belgelendi

Aşk belgelendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX