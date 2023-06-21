21 Haziran 2023 Çarşamba 12:23:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 12:23:00
Bakan Güler'den Erdoğan-Barzani görüşmesi sonrası dikkat çeken açıklama!
Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanı Güler: (Erdoğan-Barzani görüşmesinin sorulması) Terörle mücadelemiz aynı şekilde devam edecek. Dünkü görüşmenin olumlu sonuçları olacak.
Milli Savunma Bakanı Güler, Erdoğan-Barzani görüşmesi ile ilgili "Terörle mücadelemiz aynı şekilde devam edecek. Dünkü görüşmenin olumlu sonuçları olacak." ifadelerini kullandı.