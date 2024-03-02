Bakan Güler, Barzani ile görüştü
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
Bakanlıktan Güler'in, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Barzani'yi kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile ikili görüşme gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.
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- Milli Savunma Bakanı Güler, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü