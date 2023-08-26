Bakan Güler, Azerbaycan'da
Kaynak: IHA
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıl dönümü dolayısıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde gerçekleştirilen kutlama töreninin ardından kardeş ülke Azerbaycan'a gitti.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen törenin ardından Azerbaycan'a gitti.
Güler, Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıl dönümü dolayısıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde gerçekleştirilen kutlama töreninin ardından kardeş ülke Azerbaycan'a gitti. Bakan Güler'i havalimanında Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov karşıladı. Bakan Güler daha sonra Bakü Büyükelçilini ziyaret ederek Büyükelçi Cahit Bağcı'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıl dönümü dolayısıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde gerçekleştirilen kutlama töreninin ardından kardeş ülke Azerbaycan'a gitti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2023
Bakan Yaşar Güler'i havalimanında Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov karşıladı.... pic.twitter.com/eSRTnhPnhl
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