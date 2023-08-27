Bakan Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Güler, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
BAKAN GÜLER'İN BAKÜ ZİYARETİ— 24 TV (@yirmidorttv) August 27, 2023
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakü'ye gitti. Bakan Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. pic.twitter.com/ZQzV88CoMU
Kabulde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Güler, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri eğitim işbirliği ile savunma sanayi konularındaki gelişmelere ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Kardeş ülke Azerbaycan'da bulunan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sn. İlham Aliyev tarafından kabul edildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2023
Bakan Yaşar Güler görüşmede, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletti.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/KsLKzuHKHP
Görüşmede, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da hazır bulundu.
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