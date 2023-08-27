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27 Ağustos 2023 Pazar 12:08:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2023 Pazar 12:08:00

Bakan Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Güler, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Kabulde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Güler, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri eğitim işbirliği ile savunma sanayi konularındaki gelişmelere ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da hazır bulundu.

Etiketler : yaşar güler liham aliyev azerbaycan bakü
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