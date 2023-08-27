Bakan Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Bakan Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Güler, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

BAKAN GÜLER'İN BAKÜ ZİYARETİ



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakü'ye gitti. Bakan Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. pic.twitter.com/ZQzV88CoMU — 24 TV (@yirmidorttv) August 27, 2023

Kabulde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Güler, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri eğitim işbirliği ile savunma sanayi konularındaki gelişmelere ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Kardeş ülke Azerbaycan'da bulunan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sn. İlham Aliyev tarafından kabul edildi.



Bakan Yaşar Güler görüşmede, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletti.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/KsLKzuHKHP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2023

Görüşmede, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da hazır bulundu.