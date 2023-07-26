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26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:12:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:12:00

Bakan Güler açıkladı: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gönderdik!

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Şu anda Yunan dostlarımız orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Destek için Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla hemen iki uçağımızı gönderdik. Yangın söndürme çalışmalarına büyük katkısı oluyor.' dedi.

Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfınca bu sene 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-2023'te savunma sanayi firmalarının stantlarını gezdi.

Bu sırada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Güler, IDEF 2023'e ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Çok yoğun, müthiş bir ilgi var. Bundan da büyük memnuniyet, gurur duyuyoruz." diye konuştu.

- "IDEF'TE KATILIM AÇISINDAN REKOR KIRILDI"

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfınca icra edilen IDEF'i savunma sanayi ekosisteminde faaliyet gösteren temsilcilerle işbirliklerini güçlendirmek için önemli bir platform olarak nitelendiren Güler, "Bu yıl 16'ncısı düzenlenen IDEF'te gerek yerli ve yabancı katılımcı, gerekse yabancı heyetlerin katılımı açısından rekor kırıldı." ifadesini kullandı.

Kırılan rekordan duydukları memnuniyeti dile getiren Güler, "Bu durum, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği ivmeyle savunma sanayimize gösterilen ilginin de bir göstergesi oluyor." dedi.

- "YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA BÜYÜK KATKISI OLUYOR"

Güler, Yunanistan'da devam eden yangınlar ve Türkiye'nin desteklerine ilişkin soru üzerine de şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler normal şekilde devam ediyor. Ülkemizi vuran depremin ardından Yunanistan'ın gösterdiği yakın ilgiden memnuniyet duyduk. Şu anda Yunan dostlarımız orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Destek için Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla hemen iki uçağımızı gönderdik. Yangın söndürme çalışmalarına büyük katkısı oluyor. Yangın söndürme çalışmaları sırasında Yunanistan'ın iki pilotu hayatını kaybetti. Üzüntü duyduk. Bunun üzerine Sayın Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile görüşerek başsağlığı diledim."

Etiketler : Türk Silahlı Kuvvetleri Yunanistan Yunanistan Savunma Bakanı Dendias
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