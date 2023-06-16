Bakan Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu NATO Karargahı'nda, ABD Savunma Bakanı Austin ile bir araya geldi.
Görüşmede, NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.
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