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16 Haziran 2023 Cuma 16:53:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 16:53:00

Bakan Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu NATO Karargahı'nda, ABD Savunma Bakanı Austin ile bir araya geldi.

Görüşmede, NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

Etiketler : abd yaşar güler msb
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