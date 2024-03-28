Bakan Güler, ABD Temsilciler Meclisi heyetiyle F-16 tedarik sürecini görüşecek

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetinin yarın yapacağı ziyarete ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"Sayın Bakanımız yarın Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'den dört üyeyi Bakanlığımızda kabul edecektir. Görüşmenin ikili askeri ilişkilerimizin gündeminde yer alan terörle mücadele ve ABD'nin PKK/YPG'ye sağladığı destek başta olmak üzere, F-16 tedarik ve modernizasyon süreci, Kongre onayı bekleyen tedarik projeleri gibi hususlarda milli güvenlik hassasiyetlerimizin en üst seviyede dile getirilmesi için fırsat oluşturacağı değerlendirilmektedir."

HAVA KUVVETLERİNE AİT CN-235 NAKLİYE UÇAĞININ DENİZ KUVVETLERİ'NE VERİLMESİ



Bakanlık kaynakları, Hava Kuvvetlerine ait CN-235 Nakliye Uçağının Deniz Kuvvetlerine verilmesine dair soruya şu yanıtı verdi:

"Dz.K.K.lığının harekat, ulaştırma ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Hv.K.K.lığından 1 yıl süre ile geçici olarak 1 adet CN-235 uçağı tahsis edilmiştir.

Bahse konu tahsis işlemi Hv.K.K.lığı ile Dz.K.K.lığı arasında 2021 yılında imzalanan protokol kapsamında ihtiyaç duyuldukça gerçekleştirilmekte ve kalıcı olarak envanter transferi yapılmamaktadır."

İzmir Limanı'nı ziyaret eden Yunan gemisinin Türk bayrağı çekmemesi

Bakanlık kaynakları, sosyal medyada yer alan İzmir Limanı'nı ziyaret eden Yunan Gemisinin Türk bayrağı çekmemesi paylaşımlarına yönelik basın mensuplarına şu cevabı verdi:

"Mütekabiliyet esasları çerçevesinde bizim gemilerimiz de Yunanistan liman ziyareti gerçekleştirdiğinde Yunan bayrağı çekmiyor."

BAZI GEMİ VE DENİZALTILARIN TEST VE EĞİTİM GEMİSİ SINIFINA AYRILMASI



Bakanlık kaynakları ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda bazı gemi ve denizaltıların test ve eğitim gemisi sınıfına ayrılmasına ilişkin şunları belirtmiştir:

"Yavuz Sınıfı Fırkateynlerden TCG YAVUZ ve TCG FATİH'in (FFGH), Doğan Sınıfı Hücumbotlardan TCG TAYFUN ve TCG VOLKAN'ın (PGFG), Engin Sınıfı Mayın Avlama Gemilerinden TCG EDREMİT'in (MHC); ekonomik ömürlerinin sonuna yaklaşmaları ve cihazlarının demode olmasına bağlı olarak harekât etkinliklerinin azalması nedeniyle eğitim/test gemisi olarak kullanılabilmeleri maksadıyla mevcut tip göstergeleri, yardımcı sınıf gemileri tanımlayan bir tip göstergesi olan "AG" olarak belirlenmiştir."

ULUSLARARASI ANADOLU KARTALI TATBİKATI'NIN 2024 YILINDA İCRA EDİLMEMESİ

Bakanlık Kaynakları, Uluslararası Anadolu Kartalı Tatbikatının 2024 yılında neden icra edilmeyeceği konusunda ise şunları kaydetti:

"NATO Güvenlik Yatırımları Programı kapsamında Mayıs 2023 ile Mayıs 2025 tarihleri arasında 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya'da gerçekleştirilmekte olan Konya Havaalanı Ana pist restorasyonundan dolayı 2024 yılı Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi icra edilmeyecektir. Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi'nin 2025 yılının Haziran ayında 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya'da icra edilmesi planlanmaktadır. Millî Anadolu Kartalı Eğitimi ise uçaklar kendi meydanlarından kalkış-iniş yapacak şekilde 15-26 Nisan 2024 tarihleri arasında icra edilecektir."