Bakan Gül'den Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi için ortak bildiri

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14 Kasım 2021 Pazar 00:53:00 - Güncelleme:14 Kasım 2021 Pazar 00:58:00

Bakan Gül'den Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi ortak bildirisine ilişkin paylaşım

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi'nin ardından yayınlanan bildiride, Adalet bakanlıkları arasında ilişkilerin geliştirilmesi amaçlarına yer verilmesini çok değerli bulduklarını belirtti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zirve bildirisinde Adalet bakanlıkları arasında ilişkilerin geliştirilmesi amacımıza yer verilmesini çok değerli buluyoruz. Türk dünyasını birbirine bağlayan köprüleri, adli işbirliğini de artırarak daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen zirvenin hayırlı olmasını dileyen Gül, Aksakallar Heyeti Başkanlığına seçilen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı tebrik etti.

Etiketler : adalet bakanı abdulhamit gül sosyal medya
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