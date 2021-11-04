Bakan Gül'den 'NSU' açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından NSU ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Almanya'da NSU cinayetlerinin açığa çıkışının 10. yılında, maktul ailelerinin adalet arayışını destekliyor, ırkçı saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. NSU terör örgütü eylemleri tüm yönleriyle ve ciddiyetle aydınlatılmalıdır" dedi.