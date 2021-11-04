VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Elektrikli araç şarj noktalarının standartları belirlendi
Bakan Gül'den 'NSU' açıklaması
"Yakın zamanda duyuracağız, takipte kalın"
Koronavirüs ilacına onay çıktı
CNN Yetkilisi siyasi operasyonu itiraf etti
Milyonlara iş fırsatı! Detaylar belli oldu
Doğal gaz müjdesi: Vatandaşın cebine yansıyacak
Türkiye'yi örnek gösterdi! "Savaşın çehresi değişiyor"
TOGG ile anlaştılar! Dünya devi Gemlik'e geliyor
Başkan Erdoğan'dan büyüme mesajı
Putin'in sırrını deşifre etti
Türkiye'den 197 ülkeye... 5 milyar dolarlık ihracat
Libya'dan Türkiye itirafı: O anlaşma olmasaydı bahsedemezdik
Bunu yapan fena yanacak: Sahte faturaya özel düzenleme
MMU'dan güzel haber! İlk parça üretimi yapıldı
Bakan Çavuşoğlu: Bu teklif Biden tarafından geldi
CHP'li Meclis üyesinden takke hazımsızlığı!
O FETÖ'cüler de yanındaydı
Meteoroloji açıkladı! Pastırma sıcakları başlıyor
Türkiye ile ilgili skandal teklife tepki
Babası ve dedesine ihanet! Talimatı verdi
Anketlerde rakipsiz! Dimdik ayakta
Sicilleri kabarık çıktı! Ters düşünce hedef oldu
MSB'den S-400 iddialarına yanıt
04 Kasım 2021 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:04 Kasım 2021 Perşembe 17:09:00

Bakan Gül: NSU terör örgütünün eylemleri aydınlatılmalı

Kaynak: AA

ABONE OL

Adalet Bakanı Gül, Almanya'da ırkçı saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerinin adalet arayışını desteklediğini söyleyerek, "NSU terör örgütü eylemleri, tüm yönleriyle ve ciddiyetle aydınlatılmalıdır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından NSU ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Almanya'da NSU cinayetlerinin açığa çıkışının 10. yılında, maktul ailelerinin adalet arayışını destekliyor, ırkçı saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. NSU terör örgütü eylemleri tüm yönleriyle ve ciddiyetle aydınlatılmalıdır" dedi.

Etiketler : Abdulhamit Gül NSU Almanya
Gökyüzünde çiğ köfte partisi

Gökyüzünde çiğ köfte partisi
Karnı burnunda

Karnı burnunda
İstanbul hatırası

İstanbul hatırası
Harbiye sezonunu kapattı

Harbiye sezonunu kapattı
Şampiyonlarla fotoğraf

Şampiyonlarla fotoğraf
‘Bi Tık'ın ilk konseri

‘Bi Tık'ın ilk konseri
Stüdyoda sabahlıyor

Stüdyoda sabahlıyor
Sanat iyileştirir

Sanat iyileştirir
Zaman makinesine binmiş gibi hissetti

Zaman makinesine binmiş gibi hissetti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER