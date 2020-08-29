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29 Ağustos 2020 Cumartesi 12:10:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2020 Cumartesi 12:16:00

Bakan Gül'den flaş İstanbul Barosu açıklaması: Kabul edilemez

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yeni adli yıla ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gül açıklamasında;" Sağlıklı şekilde adalet hizmeti verebilmek için tüm tedbirler alındı." dedi.

İstanbul Barosu'nun DHKP-C'li Ebru Timtik için astığı fotoğrafa sert tepki gösteren Bakan Gül; "Baronun illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez." ifadelerini kullandı

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN İSTANBUL BAROSU'NA SERT TEPKİ: YAZIKLAR OLSUN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosu'na asanları şiddetle telin ediyorum, kınıyorum, ayıp diyorum, yazık diyorum. Yazıklar olsun." dedi.

Soylu, Dereli İlçe Jandarma Komutanlığından video konferans yoluyla, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Bakan Soylu, Türkiye'nin, bu milletin nerelerden geldiğini bilmeyenleri, kendini dünyanın süfli bir takım anlayışlarına teslim eden, satan, pazarlayanları görünce üzüldüğünü belirterek, "Onların maalesef ülkemizin içerisinde olduğunu görünce hakikaten kahroluyoruz. Ülkesini tanımayan, anasını atasını tanımayan, milletini tanımayan." diye konuştu.

"Bugün bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosu'na asanları şiddetle telin ediyorum, kınıyorum, ayıp diyorum, yazık diyorum. Yazıklar olsun." ifadesini kullanan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Savcı Şehit Selim Kiraz'ı şehit eden, bu ülkeyi huzursuz etmeye çalışan, jandarmamızın dağda fellik fellik arayıp etkisiz hale getirdiği DHKP-C terör örgütü mensuplarının fotoğrafını bugün İstanbul Barosu'na asanların, bu milletin değerleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Bunu buradan net bir şekilde söylüyorum. Şahsım adına da onlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Yazıklar olsun. İstanbul Barosu'na da yazıklar olsun, İstanbul Barosu'nun yöneticilerine de yazıklar olsun. Gerçi Emniyet mensubu arkadaşlarımız derhal o fotoğrafı oradan kaldırdılar ama bu milletin vicdanıyla oynamasınlar artık. Ne zaman bu millet onlardan vicdan beklemişse sırtlarını dönmüşler, hala sırtlarını dönüyorlar. Yazıklar olsun."

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